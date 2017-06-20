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12:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Герб Хабаровска заменят до конца месяца

Новая символика уже зарегистрирована в Геральдическом совете.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Герб Хабаровска обновят на вывесках административных зданий, а также на документах и печатях до 1 июля. Будущая эмблема города уже прошла регистрацию на федеральном уровне, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации.

Вопрос использования государственной и муниципальной символики обсудили сегодня городские депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению. С докладом выступил начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Максим Шемчук.

Герб уже зарегистрирован в государственном Геральдическом совете. Сейчас идёт постепенное обновление символики на вывесках административных зданий, на документах и печатях. Геральдическое описание нового герба звучит так: «В золотом поле лазоревый опрокинутый вилообразный крест, сопровождаемый в оконечности червленою рыбой. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца и знаком Города воинской славы (двумя скрещенными обнаженными серебряными мечами с золотыми рукоятями). Щитодержатели — черный с серебряными грудью и когтями, червлеными глазами и языком медведь и золотой в черных полосах с серебряными грудью и когтями, червлеными глазами и языком тигр».

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