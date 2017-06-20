Стороженко будет курировать спорт и туризм, а Вижевитова — экологию и право

Аппарат губернатора Омской области наконец-то перераспредил обязанности между заместителями главы региона Андреем Стороженко и Татьяной Вижевитовой.

Так, в распоряжении прописаны обязательства нового вице-губернатора, министра здравоохранения Омской области Андрея Стороженко. Указано, что политик будет курировать министерства молодежи, физической культуры и спорта и труда и соцразвития региона.

Также он будет контролировать работу комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при правительстве, совета по развитию туризма, а также межведомственной комиссии по реализации мер по снижению смертности населения Омской области.

Другому вице-губернатору Татьяне Вижевитовой, ранее курировавшей социальный блок, теперь будут подконтрольны министерство природных ресурсов и экологии, а также государственно-правовое управление. Кроме того заместитель главы региона по-прежнему продолжит работать с обращениями граждан.

Напомним, Вижевитова находилась на больничном с ноября прошлого года и лишь недавно вышла на работу. До этого указа она работала с отдельными поручениями губернатора.

Добавим, что, по некоторым данным, повышение Андрея Стороженко лоббировал другой замгубернатора, Игорь Бондарев.