Стороженко будет курировать спорт и туризм, а Вижевитова — экологию и право
В правительстве Омской области перераспределили обязанности между зампредами.
В правительстве Омской области перераспределили обязанности между зампредами.
Аппарат губернатора Омской области
Так, в распоряжении прописаны обязательства нового
Также он будет контролировать работу комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при правительстве, совета по развитию туризма, а также межведомственной комиссии по реализации мер по снижению смертности населения Омской области.
Другому
Напомним, Вижевитова находилась на больничном с ноября прошлого года и лишь недавно вышла на работу. До этого указа она работала с отдельными поручениями губернатора.
Добавим, что, по некоторым данным, повышение Андрея Стороженко лоббировал другой замгубернатора, Игорь Бондарев.