Омич Сергей Феоктистов назначен начальником в Генпрокуратуре РФ
Ранее занимавший должность
Ранее занимавший должность
Об этом говорится в сообщении
Как ранее сообщал «СуперОмск», Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Феоктистов был освобожден от должности
Сергей Феоктистов родился в поселке Саргатское Омской области в 1968 году. Закончил юридический факультет ОмГУ. Работал первым замом прокуратуры Омска, зампрокурора и прокурором Красноярского края. С июня 2007 года по июнь 2017 года находился в должности