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12:06 (мск), источник: СуперОмск

Омич Сергей Феоктистов назначен начальником в Генпрокуратуре РФ

Ранее занимавший должность Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Феоктистов приказом Генпрокурора РФ назначен на должность начальника организационного управления Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Феоктистов был освобожден от должности Западно-Сибирского транспортного прокурора в связи с истечением предусмотренного законом предельного срока нахождения в должности (10 лет).

Сергей Феоктистов родился в поселке Саргатское Омской области в 1968 году. Закончил юридический факультет ОмГУ. Работал первым замом прокуратуры Омска, зампрокурора и прокурором Красноярского края. С июня 2007 года по июнь 2017 года находился в должности Западно-Сибирского транспортного прокурора.

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