Омич Сергей Феоктистов назначен начальником в Генпрокуратуре РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Феоктистов был освобожден от должности Западно-Сибирского транспортного прокурора в связи с истечением предусмотренного законом предельного срока нахождения в должности (10 лет).