Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
Новейший корвет РФ впервые применил свое главное оружие – СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
«Есть чем гордиться»:Украина показала свой самолет
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12:06 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Новые руководители отделов полиции в Волгограде представлены личному составу

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил личному составу новых руководителей районных отделов полиции, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководителем отдела полиции № 3 (Дзержинский район) У МВД России по Волгограду назначен полковник полиции Вячеслав Юрьевич Незнамов, 1975 года рождения. В органы внутренних дел он пришел в 1992 году. Служил на различных должностях во Фроловском районе и в Волгограде. С 2009 года руководил ОВД по Палласовскому району, с 2013 года — отделом полиции № 7 в Кировском районе.

Отдел полиции № 7 Кировского района возглавил подполковник полиции Соколов Максим Николаевич, 1980 года рождения. С 2004 года служит в органах внутренних дел. Проходил службу в подразделениях уголовного розыска областного Главка. С 2015 года возглавлял Отделение МВД России по Ольховскому району.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь