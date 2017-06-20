Новые руководители отделов полиции в Волгограде представлены личному составу

Руководителем отдела полиции № 3 (Дзержинский район) У МВД России по Волгограду назначен полковник полиции Вячеслав Юрьевич Незнамов, 1975 года рождения. В органы внутренних дел он пришел в 1992 году. Служил на различных должностях во Фроловском районе и в Волгограде. С 2009 года руководил ОВД по Палласовскому району, с 2013 года — отделом полиции № 7 в Кировском районе.

Отдел полиции № 7 Кировского района возглавил подполковник полиции Соколов Максим Николаевич, 1980 года рождения. С 2004 года служит в органах внутренних дел. Проходил службу в подразделениях уголовного розыска областного Главка. С 2015 года возглавлял Отделение МВД России по Ольховскому району.