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12:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежская область вышла на пятое место в рейтинге субъектов РФ

Пятое место по итогам 2016 года заняла Воронежская область по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора со ссылкой на данные министерства экономического развития РФ.

Как сообщается, оценка эффективности регионов проводится ежегодно, с 2012 года. Оценка является комплексной и проводится с учетом уровня и динамики развития за три предыдущих года по интегральным показателям, отражающим уровень развития экономики, социальной сферы, повышение инвестиционной активности, рост качества жизни граждан. При составлении рейтинга также учитывается мнение живущих в регионе людей о различных аспектах деятельности исполнительной власти.

Воронежская область на протяжении последних пяти лет входит в пятерку регионов-лидеров оценки. По итогам 2016 года регион также получил высокую оценку — за счет ключевых показателей экономического развития, являющихся основой для дальнейшего развития экономики региона. В том числе обеспечена динамика, опережающая среднероссийскую, частных инвестиций в экономику области, ввода жилья, наращивания собственных доходов бюджета. Растет и уровень доверия жителей области к деятельности региональных властей.

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