Воронежская область вышла на пятое место в рейтинге субъектов РФ
Пятое место по итогам 2016 года заняла Воронежская область по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
Пятое место по итогам 2016 года заняла Воронежская область по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
Как сообщается, оценка эффективности регионов проводится ежегодно, с 2012 года. Оценка является комплексной и проводится с учетом уровня и динамики развития за три предыдущих года по интегральным показателям, отражающим уровень развития экономики, социальной сферы, повышение инвестиционной активности, рост качества жизни граждан. При составлении рейтинга также учитывается мнение живущих в регионе людей о различных аспектах деятельности исполнительной власти.
Воронежская область на протяжении последних пяти лет входит в пятерку