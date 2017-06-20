Воронежская область вышла на пятое место в рейтинге субъектов РФ

Как сообщается, оценка эффективности регионов проводится ежегодно, с 2012 года. Оценка является комплексной и проводится с учетом уровня и динамики развития за три предыдущих года по интегральным показателям, отражающим уровень развития экономики, социальной сферы, повышение инвестиционной активности, рост качества жизни граждан. При составлении рейтинга также учитывается мнение живущих в регионе людей о различных аспектах деятельности исполнительной власти.

Воронежская область на протяжении последних пяти лет входит в пятерку регионов-лидеров оценки. По итогам 2016 года регион также получил высокую оценку — за счет ключевых показателей экономического развития, являющихся основой для дальнейшего развития экономики региона. В том числе обеспечена динамика, опережающая среднероссийскую, частных инвестиций в экономику области, ввода жилья, наращивания собственных доходов бюджета. Растет и уровень доверия жителей области к деятельности региональных властей.