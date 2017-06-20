Областной минтранс отказался от устройства перехватывающих парковок к ЧМ-18

Такая информация содержится в докладе регионального минспорта о результатах реализации мероприятий госпрограммы региона «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», который был озвучен на заседании в губдумы 16 июня.

Вместо устройства перехватывающих парковок минтранс принял решение воспользоваться уже существующими площадками. Сообщается, что в настоящее время достигнута договоренность с ТЦ «Амбар» и ТК «Икея» о безвозмездном использовании парковочных площадей торговых комплексов.

Напомним, изначально в подписанной в конце декабря Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 в РФ речь шла об организации в Самаре двух перехватывающих парковок вместимостью 7,2 тыс. машиномест.