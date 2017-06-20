Данияр Акишев: Я не мог участвовать в сделке с азербайджанским банком

Глава казахстанского финрегулятора отметил также, что на тот момент он занимал должность в Администрации Президента, и принимать участие в сделке не мог физически.

«На одной из пресс-конференции, когда задавался вопрос по азербайджанскому банку, я отметил, что решение принимали люди, которые работали в Нацбанке. Я не указывал конкретных лиц, считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы. Но коль уж господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, то хотел бы отметить, что 28 августа 2014 года распоряжением Президента я был назначен заведующим отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента. Соответственно в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в сделке, не работая в Национальном банке. Поэтому очевидно, что эта информация не соответствует действительности. Более того, с марта 2014 года я не курировал деятельность подразделения, которое занимается управлением пенсионными активами. И, думаю, господин Келимбетов об этом знает», — заявил Акишев.