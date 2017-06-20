Данияр Акишев: Я не мог участвовать в сделке с азербайджанским банком

Глава казахстанского финрегулятора отметил также, что на тот момент он занимал должность в Администрации Президента, и принимать участие в сделке не мог физически.
«На одной из пресс-конференции, когда задавался вопрос по азербайджанскому банку, я отметил, что решение принимали люди, которые работали в Нацбанке. Я не указывал конкретных лиц, считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы. Но коль уж господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, то хотел бы отметить, что 28 августа 2014 года распоряжением Президента я был назначен заведующим отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента. Соответственно в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в сделке, не работая в Национальном банке. Поэтому очевидно, что эта информация не соответствует действительности. Более того, с марта 2014 года я не курировал деятельность подразделения, которое занимается управлением пенсионными активами. И, думаю, господин Келимбетов об этом знает», — заявил Акишев.
Он также подтвердил, что правление Национального банка утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ, которая перетекла из декларации накопительных пенсионных фондов.
«Действительно, в мае 2014 года правление Национального банка утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ. Инвестиционная декларация ЕНПФ состоит не из перечня инструментов, а из перечня направления, куда можно инвестироваться пенсионные активы. Там написано — государственные ценные бумаги — не менее 40 процентов, облигации корпоративных эмитентов — не более столько-то процентов, облигации иностранных эмитентов — не более столько-то процентов и все. Да, это та декларация, которая по сути перетекла из декларации накопительных пенсионных фондов. Она не претерпела изменений, да, мы за это голосовали. Всё! Конкретные решения по риску принимает лицо, которое либо возглавляет инвестиционный комитет в Нацбанке РК, либо руководит этим департаментом, который занимается управлением пенсионными активами. Он принимает решение, это его функциональная обязанность», — резюмировал Акишев.
Напомним, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов назвал «опасным» предложение председателя Национального банка Данияра Акишева позволить частным компаниям управлять пенсионными средствами казахстанцев. Об этом он сказал в интервью главе попечительского совета ОФ «Финансовая свобода» Боте Жумановой и политологу Досыму Сатпаеву. В этой же беседе Келимбетов заявил, что Акишев также голосовал за инвестиционную декларацию ЕНПФ.