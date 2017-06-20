Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
«Украинцам есть чем гордиться»: Украина показала свой самолет
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Жена 86-летнего Ивана Краско высказалась о наследстве актера
Калашниковой подарили квартиру за 40 миллионов
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12:27 (мск), источник: Kazinform

Данияр Акишев: Я не мог участвовать в сделке с азербайджанским банком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Председатель Национального банка РК Данияр Акишев опроверг свое участие в сделке с Международным азербайджанским банком. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Глава казахстанского финрегулятора отметил также, что на тот момент он занимал должность в Администрации Президента, и принимать участие в сделке не мог физически.

«На одной из пресс-конференции, когда задавался вопрос по азербайджанскому банку, я отметил, что решение принимали люди, которые работали в Нацбанке. Я не указывал конкретных лиц, считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы. Но коль уж господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, то хотел бы отметить, что 28 августа 2014 года распоряжением Президента я был назначен заведующим отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента. Соответственно в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в сделке, не работая в Национальном банке. Поэтому очевидно, что эта информация не соответствует действительности. Более того, с марта 2014 года я не курировал деятельность подразделения, которое занимается управлением пенсионными активами. И, думаю, господин Келимбетов об этом знает», — заявил Акишев.

Читайте также
Келимбетов назвал «опасным» предложение Акишева

Он также подтвердил, что правление Национального банка утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ, которая перетекла из декларации накопительных пенсионных фондов.

«Действительно, в мае 2014 года правление Национального банка утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ. Инвестиционная декларация ЕНПФ состоит не из перечня инструментов, а из перечня направления, куда можно инвестироваться пенсионные активы. Там написано — государственные ценные бумаги — не менее 40 процентов, облигации корпоративных эмитентов — не более столько-то процентов, облигации иностранных эмитентов — не более столько-то процентов и все. Да, это та декларация, которая по сути перетекла из декларации накопительных пенсионных фондов. Она не претерпела изменений, да, мы за это голосовали. Всё! Конкретные решения по риску принимает лицо, которое либо возглавляет инвестиционный комитет в Нацбанке РК, либо руководит этим департаментом, который занимается управлением пенсионными активами. Он принимает решение, это его функциональная обязанность», — резюмировал Акишев.

Напомним, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов назвал «опасным» предложение председателя Национального банка Данияра Акишева позволить частным компаниям управлять пенсионными средствами казахстанцев. Об этом он сказал в интервью главе попечительского совета ОФ «Финансовая свобода» Боте Жумановой и политологу Досыму Сатпаеву. В этой же беседе Келимбетов заявил, что Акишев также голосовал за инвестиционную декларацию ЕНПФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь