ЕСПЧ счел закон о гей-пропаганде в России дискриминационным

«В деле “Баев и другие против России” Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений)», — отмечается в решении.

Суд признал, что «хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно».

Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву 8 тысяч евро, Алексееву 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.