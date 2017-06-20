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12:04 (мск), источник: РИА Новости

ЕСПЧ счел закон о гей-пропаганде в России дискриминационным

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости.

Источник: Reuters

«В деле “Баев и другие против России” Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений)», — отмечается в решении.

Суд признал, что «хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно».

Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву 8 тысяч евро, Алексееву 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее пояснял, что правовой смысл закона в том, чтобы, прежде всего, обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы.

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