ЕСПЧ счел закон о гей-пропаганде в России дискриминационным
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете
«В деле “Баев и другие против России” Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений)», — отмечается в решении.
Суд признал, что «хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно».
Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов
Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о