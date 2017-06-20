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12:22 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: проблемы с мобильной связью в Крыму не решены

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу полностью покрыть полуостров сотовой связью и интернетом, ликвидировав проблемные зоны.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее поручение он дал на заседании Совета министров Крыма заместителю председателя крымского правительства, министру внутренней политики, информации и связи Республики Дмитрию Полонскому.

«В Симферополе двигаешься по (улице — ред.) Киевской — раза три обрывается связь. В любом случае идеальной связи нет на сегодняшний день, поэтому необходимо это пространство в принципе полностью закрыть — вышками, техническим оборудованием и так далее. Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что проблемные зоны с качеством связи встречаются даже в крымской столице и поручил Полонскому опубликовать даты окончания работ, «чтобы крымчане и гости Крыма знали, когда конкретно заработает уже бесшовная связь не только на трассе Ялта — Севастополь».

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что в Республике продолжается модернизация существующей сети связи, качество доводится до высших стандартов.

Напомним, проблема качества мобильной связи, в том числе, в период курортного сезона выносилась на обсуждение не только республиканских, но и федеральных властей. Так, в июне 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев лично столкнулся с плохим соединением на полуострове. Тогда же он поручил довести качество связи до российских стандартов в течение года. Медведев отметил, что ему активно пишут, в том числе в социальных сетях, жители Крыма и о проблемах со связью.

Российская сотовая сеть работает в Крыму с августа 2014 года, тогда же был запущен первый сегмент 3G, в мае 2015 года началось оказание услуг связи LTE. На полуострове работают четыре оператора связи: «К-телеком», «Крымтелеком», «Севмобайл» и «Волна мобайл».

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