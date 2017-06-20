Аксенов: проблемы с мобильной связью в Крыму не решены

Соответствующее поручение он дал на заседании Совета министров Крыма заместителю председателя крымского правительства, министру внутренней политики, информации и связи Республики Дмитрию Полонскому.

«В Симферополе двигаешься по (улице — ред.) Киевской — раза три обрывается связь. В любом случае идеальной связи нет на сегодняшний день, поэтому необходимо это пространство в принципе полностью закрыть — вышками, техническим оборудованием и так далее. Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что проблемные зоны с качеством связи встречаются даже в крымской столице и поручил Полонскому опубликовать даты окончания работ, «чтобы крымчане и гости Крыма знали, когда конкретно заработает уже бесшовная связь не только на трассе Ялта — Севастополь».