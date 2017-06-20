Лукашенко ждет от заседания ВГС эффективности и практических результатов

«Это очень важное мероприятие. Это и встреча президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера, — сказал Александр Лукашенко. — Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия».

Лукашенко: Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать

Президент отметил сложившуюся традицию проводить параллельно с этим политическим форумом важные практические мероприятия. В данном случае это будет IV Форум регионов Беларуси и России.

«Встретятся главные лица в наших государствах — губернаторы. Это очень важно. Обменяются мнениями, обсудят проблемы, — обратил внимание белорусский лидер. — Вы знаете, что еще не было того, чтобы я не принимал губернаторов из России, которые сюда приезжают. Мы с ними обсуждаем вопросы, которые можем решить совместно. Практически со всеми регионами России у нас программы по развитию машиностроения, сельского хозяйства, других направлений».

Григорий Рапота согласился с мнением главы белорусского государства о важности проведения наряду с ВГС таких мероприятий, как Форум регионов.

«Одно подкрепляет другое. Те теоретические и правовые вещи, которые мы обсудим на Высшем госсовете, будут закреплены в ходе контактов и бизнеса, и представителей регионов. Это действительно очень здорово», — подчеркнул он.