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15:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Законопроект о ставке курортного сбора внесен в Госдуму

Законопроект о размере курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае внес в Госдуму депутат Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Определяется порядок проведения эксперимента в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в бюджет муниципального образования курортного сбора возлагается на плательщиков курортного сбора — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории проведения эксперимента.

Предполагается, что ставка курортного сбора будет устанавливаться нормативными правовыми актами муниципальных образований в виде процента от базы для исчисления сбора и не может превышать 0,1% от базы для исчисления сбора, и не может быть меньше 0,01%.

Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из сведений об оборотах организаций, опубликованных на официальных сайтах управления Федеральной службы государственной статистики соответствующих субъектов Российской Федерации и предполагаемой ставки курортного сбора 0,1 процента от выручки. На основе статистических данных предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений за каждый год проведения эксперимента составит в Ставропольском крае не менее 1,30 млрд рублей (при ставке 0,1 процента), в Краснодарском крае — не менее 4,23 млрд рублей (при ставке 0,1 процента), в Алтайском крае — не менее 0,97 млрд рублей (при ставке 0,1 процента), в Республике Крым — не менее 0,47 млрд рублей (при ставке 0,1 процента).

Ранее аналогичный законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Согласно инициативе, максимальный размер сбора предполагается на уровне максимум 100 рублей с человека.

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