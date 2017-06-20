Додон: замечания Венецианской комиссии будут учтены

Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети сам глава государства. Президент отметил, что обсудил вопросы внутренней и внешней политики с послом РФ Фаритом Мухаметшиным.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Депутаты от Партии социалистов поддержат инициативу президента страны Игоря Додона о переходе к смешанной избирательной системе, учитывая при этом замечания Венецианской комиссии.

«Обсудили реформу избирательного законодательства в Молдове. Проинформировал посла РФ о встрече с депутатами Парламента от Партии Социалистов, которые заявили о твёрдой поддержке моей инициативы о переходе к смешанной избирательной системе с учётом ряда замечаний юридического характера со стороны Венецианской комиссии», — написал президент.

Ранее Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Парламент Молдовы, обсуждая законопроект об изменении избирательной системы, взял за основу смешанную систему голосования, предложенную Партией социалистов.

Заключение ВК относительно изменения избирательной системы было принято в пятницу и опубликовано в понедельник.

В официальном заключении ВК указывается то, что «реформа избирательной системы оставляет ряд вопросов и опасений, включая риск того, что депутаты могут попасть под влияние бизнес-элит».