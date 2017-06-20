Европейские чиновники призывают Молдову уважать авторитет ВК

В заявлении для прессы представители дипломатической службы призывают Кишинев выполнить решение Комиссии и не менять избирательную систему. В заявлении указывается, что предлагаемые изменения спровоцируют серьезные проблемы в текущем политическом контексте и что существующая поляризация вокруг этой инициативы не указывает на широкий консенсус между заинтересованными сторонами. В связи с этим европейские чиновники разделяют обеспокоенность Венецианской комиссии.

«Предлагаемая поправка, если она будет принята парламентом, и ее практическая реализация будут оцениваться в свете обязательств Молдовы в качестве члена Совета Европы. Напомним, что демократия и верховенство права являются также основой нашего Соглашения об ассоциации. В этом контексте мы ожидаем, что молдавские власти проявят уважение к авторитету Венецианской комиссии и призываем Республику Молдова продолжать и углублять тесное сотрудничество с Советом Европы и его органами», говорится в заявлении.

Представители Европейской службы внешних действий уточняют, что, хотя такое фундаментальное изменение является прерогативой суверенной страны, на этот раз она не рекомендуется. Чиновники указали на отсутствие политического консенсуса по вопросу изменения избирательной системы.

«Наиболее важные проблемы включают в себя риски влияния на кандидатов и на формирование избирательных округов», отмечается в заявлении Европейской службы внешних действий.