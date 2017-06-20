Новый начальник департамента транспорта назначен в Новосибирске

С 2016 года Роман Дронов работал на должности замначальника департамента, управляя пассажирскими перевозками. На посту начальника он заменил Сергея Райхмана, написавшего заявление об увольнении в середине мая 2017 года. С того времени Дронов исполнял обязанности начальника департамента.

С 1995 по 2016 годы Роман Дронов год работал в МУП «Новосибирский метрополитен», пройдя долгий путь по карьерной лестнице от помощника водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений до замначальника метрополитена по обеспечению деятельности.

Роман Владимирович Дронов родился в 1975 году в городе Болотном Новосибирской области. В 1996 году закончил Новосибирский государственный технический университет с квалификацией «бакалавр техники и технологий» по специальности «приборостроение».