Депутаты сняли с должности главу Ордынского района Колясникова

— Сегодня состоялась сессия Совета депутатов Ордынского района. На ней присутствовали 18 депутатов, 16 из них проголосовали за отставку нынешнего главы района Владимира Колясникова, — сообщила VN.ru председатель районного Совета депутатов Алла Трифонова.
— Подчеркну, что районный Совет депутатов дважды по итогам двух лет ставил Колясникову «двойки» за неудовлетворительную работу и, согласно закону, мы лишили его должности до окончания срока полномочий. Со дня опубликования решения (22 июня — прим. ред.) Владимир Игнатьевич больше не будет главой Ордынского района. Исполнять обязанности будет его первый заместитель Евгений Бабиков.
Известно, что процедура отстранения была инициирована сразу 15-ю депутатами, хотя по закону хватило бы и восьми человек. О ней были извещены и сам Владимир Колясников, и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
По словам Аллы Трифоновой, Владимира Колясникова настойчиво приглашали на сессию, но он не явился.
Районный Совет депутатов дважды по итогам двух лет ставил Колясникову «двойки» за неудовлетворительную работу.
— Узнав о том, что мы будем рассматривать на сессии вопрос о его отставке, а об этом стало известно в начале июня, Владимир Колясников ушел на больничный. Сейчас он лежит в Железнодорожной больнице Новосибирска. Диагноз нам неизвестен, но я знаю, что Владимира Игнатьевича лично приглашали на сегодняшнюю сессию, но он не приехал. Теперь, через определенное время, согласно законодательству, районный Совет депутатов может выбрать нового главу на конкурсной основе.
Примечательно, что главу района заранее известили о проведении сессии Совета депутатов Ордынского района через SMS-сообщение (отправлено на личный телефон девятого июня 2017) и несколькими заказными письмами: от Совета депутатов на адрес администрации (получено секретарем седьмого июня 2017), заказным письмом через «Почту России» по месту пребывания главы района в Железнодорожной больнице Новосибирска (15 июня 2017), заказным письмом на домашний адрес, а также сообщением через службу DHL по месту пребывания главы района в Железнодорожной больнице Новосибирска (14 июня 2017).
Владимир Колясников руководил Ордынским районом с 2014 года. Он победил на выборах на волне протестного голосования после скандала с прежним руководителем района Павлом Иваровским, который в декабре 2015-го был осужден за коррупцию.
Лишенный сегодня должности Колясников — единственный из всех районных глав региона, который дважды получил «неуд» по итогам двух лет подряд. ЦИФРА.
Владимир Колясников, будучи главой района, согласно декларации о доходах заработал в 2016 году около 1,2 миллиона рублей. В собственности Колясникова два земельных участка площадью 850 кв.м. и 62 500 кв.м. соответственно. Квартира (69,2 кв.м.) и жилой дом (110 кв.м). Из транспортных средств Владимир Игнатьевич владеет «Хонда Одиссей» и «ГАЗелью». Его супруга задекларировала доход в 905 тысяч рублей. В ее собственности еще один земельный участок площадью 750 кв.м.