Депутаты сняли с должности главу Ордынского района Колясникова

— Сегодня состоялась сессия Совета депутатов Ордынского района. На ней присутствовали 18 депутатов, 16 из них проголосовали за отставку нынешнего главы района Владимира Колясникова, — сообщила VN.ru председатель районного Совета депутатов Алла Трифонова.

— Подчеркну, что районный Совет депутатов дважды по итогам двух лет ставил Колясникову «двойки» за неудовлетворительную работу и, согласно закону, мы лишили его должности до окончания срока полномочий. Со дня опубликования решения (22 июня — прим. ред.) Владимир Игнатьевич больше не будет главой Ордынского района. Исполнять обязанности будет его первый заместитель Евгений Бабиков.

Известно, что процедура отстранения была инициирована сразу 15-ю депутатами, хотя по закону хватило бы и восьми человек. О ней были извещены и сам Владимир Колясников, и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

По словам Аллы Трифоновой, Владимира Колясникова настойчиво приглашали на сессию, но он не явился.