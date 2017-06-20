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12:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов объяснил, обязательно ли школьникам изучать башкирский язык

Глава региона предложил вернуться к идее деления классов на группы.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодно перед родителями второклашек в Башкирии остро стоит вопрос выбора родного языка для изучения в школе. Как признался Рустэм Хамитов в интервью «Эху Москвы», согласием мам и пап интересуются не всегда. Если большинство выбирает башкирский язык или русский в качестве родного — страдают те, кто голосовал за другой вариант.

— Родной язык может быть и башкирский, и русский, и татарский, и чувашский, и программа отводит на изучение родных языков по выбору родителей от двух до трех, до четырех часов в неделю, — отметил глава Башкирии. — На сегодняшний день мы знаем, что в ряде школ есть нарушения, что не у всех родителей получено письменное согласие на изучение башкирского языка.

При этом Рустэм Хамитов уверен, что компромисс найти можно всегда:

— Ну вот не хотят изучать тот или иной язык в качестве родного, значит, в данном случае, наверное, будем идти навстречу и делить классы. Таким образом, этот конфликт или проблему преодолеть.

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