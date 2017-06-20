Назарбаев подписал закон, повышающий пенсии и пособие по рождению ребёнка
С 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии в Казахстане составит 40 950 тенге.
С 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии в Казахстане составит 40 950 тенге.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий повышение пенсий и пособия в связи с рождением ребёнка, сообщается на сайте Акорды.
Поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения предусматривают повышение с 1 июля 2017 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты.
Предполагается, что с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии составит 40 950 тенге. Норма коснется всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек.
Кроме того, предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (МРП); перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 на 2020 год.
Законопроектом также предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года.
На повышение пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 81,6 млрд тенге.
Ранее Дуйсенова озвучивала, что после повышения выплат средняя пенсия в Казахстане составит 66 тысяч 721 тенге.