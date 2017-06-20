Назарбаев подписал закон, повышающий пенсии и пособие по рождению ребёнка

Поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения предусматривают повышение с 1 июля 2017 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий повышение пенсий и пособия в связи с рождением ребёнка, сообщается на сайте Акорды.

Предполагается, что с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии составит 40 950 тенге. Норма коснется всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек.

Кроме того, предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (МРП); перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 на 2020 год.

Законопроектом также предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года.

На повышение пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 81,6 млрд тенге.

Ранее Дуйсенова озвучивала, что после повышения выплат средняя пенсия в Казахстане составит 66 тысяч 721 тенге.