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13:16 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев подписал закон, повышающий пенсии и пособие по рождению ребёнка

С 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии в Казахстане составит 40 950 тенге.

Источник: Informburo.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий повышение пенсий и пособия в связи с рождением ребёнка, сообщается на сайте Акорды.

Поправки в законодательство по вопросам социального обеспечения предусматривают повышение с 1 июля 2017 года пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты.

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Предполагается, что с 1 июля 2017 года размер минимальной пенсии составит 40 950 тенге. Норма коснется всех пенсионеров, численность которых в Казахстане превышает 2 млн человек.

Кроме того, предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей (МРП); перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 на 2020 год.

Законопроектом также предусмотрено повышение единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20% с 1 июля 2017 года.

На повышение пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрено 81,6 млрд тенге.

Ранее Дуйсенова озвучивала, что после повышения выплат средняя пенсия в Казахстане составит 66 тысяч 721 тенге.

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