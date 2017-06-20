Чебан — мунсоветникам: Либо работайте, либо сдайте мандат!

В очередной раз на заседании муниципального совета нет кворума. Из имеющейся информации, половина мунсоветников фракции Либеральной партии в муниципальном совете являются беглецами.

— Часть либералов бегает, чтобы их не задержал НАЦ за то, что они сделали, а вторая часть носит посылки примару Кишинева Дорину Киртоакэ. Или, как тут говорят, вторая часть либералов готовится к аналогичному исходу. Где советники из остальных фракций? Не удивляюсь, если они все на отдыхе, забыв о проблемах города, — возмутился глава фракции Партии социалистов (ПСРМ) Ион Чебан.

Чебан призвал муниципальных советников, уважаемые советники, либо вы работаете, либо сдайте мандат. Иначе придут кишиневцы и попросят вашей отставки.

Глава фракции ПСРМ призвал мунсоветников провести совещание и обсудить заседание муниципального совета, которое может состояться на следующей неделе, повестку дня и существующие в городе проблемы, методы решения.