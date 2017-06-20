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13:30 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Город-герой Волгоград готов принять финал Кубка России»

На днях стало известно, что строящийся в городе-герое стадион «Волгоград Арена» сможет стать площадкой для проведения заключительного матча Кубка России по футболу сезона 2017−2018 годов. Об этом в конце минувшей недели на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщил вице-президент Российского футбольного союза, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Источник: РИАЦ

20 июня в ходе выездного заседания по вопросам благоустройства Мемориального парка у подножия Мамаева кургана новость о возможном участии города-героя в проведении финала главного турнира страны прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона выразил надежду на то, что Российский футбольный союз выберет в качестве города-организатора заключительной битвы сильнейших команд Волгоград.

— Мы надеемся, что наше предложение о проведении на стадионе «Волгоград Арена» в качестве открытия финальной части Кубка России, будет принято на общем собрании. Давайте дождемся решения. Но уже тот факт, что Волгоград находится в списке городов, которые рассматриваются как место проведения финала Кубка России, можно воспринимать только позитивно. Уверен, что если решение будет принято, то оно и нашим футболистам, игрокам «Ротора», и детским школам футбола, и болельщикам окажется по душе. Оно будет началом настоящего возрождения хорошего, серьезного футбола в регионе, хорошим вкладом в развитие волгоградской школы, сделанным Федерацией, — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор также сообщил, что регион сделает все, чтобы это спортивное событие прошло на самом высоком уровне.

— Надеемся, что сегодняшнее обсуждение вопроса будет выражено в качестве положительного решения. И мы подготовимся: событие для нас ответственное. Тем более, что оно будет проходить в рамках подготовки к Чемпионату мира. Мы должны будем все проработать: и технический аспект, и сервис, и все другие структуры. Завершить реконструкцию аэропорта, железнодорожного вокзала. Но это большая работа, которую мы начали в четырнадцатом году. Надеемся, что решение будет принято. А город-герой Волгоград готов принять финал Кубка России, — заявил глава региона.

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