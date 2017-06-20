Андрей Бочаров: «Город-герой Волгоград готов принять финал Кубка России»

20 июня в ходе выездного заседания по вопросам благоустройства Мемориального парка у подножия Мамаева кургана новость о возможном участии города-героя в проведении финала главного турнира страны прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона выразил надежду на то, что Российский футбольный союз выберет в качестве города-организатора заключительной битвы сильнейших команд Волгоград.

— Мы надеемся, что наше предложение о проведении на стадионе «Волгоград Арена» в качестве открытия финальной части Кубка России, будет принято на общем собрании. Давайте дождемся решения. Но уже тот факт, что Волгоград находится в списке городов, которые рассматриваются как место проведения финала Кубка России, можно воспринимать только позитивно. Уверен, что если решение будет принято, то оно и нашим футболистам, игрокам «Ротора», и детским школам футбола, и болельщикам окажется по душе. Оно будет началом настоящего возрождения хорошего, серьезного футбола в регионе, хорошим вкладом в развитие волгоградской школы, сделанным Федерацией, — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор также сообщил, что регион сделает все, чтобы это спортивное событие прошло на самом высоком уровне.