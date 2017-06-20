Дубровский поручил сделать безопасными школьные выпускные

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований и руководителям образовательных учреждений совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность при проведении школьных выпускных вечеров, сообщают в пресс-службе губернатора.

Выпускные вечера пройдут в Челябинске с 23 по 25 июня. «Прошу обратить внимание на обеспечение мер безопасности, как в помещениях, так и на открытых площадках. Полицейские в эти дни должны работать с пониманием специфики мероприятия, это всё-таки праздник для ребят — прощание с детством и нужно, чтобы он прошёл достойно», — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, последний звонок выпускники отметили по-взрослому: купанием в фонтанах и распитием горячительных напитков.