Стороженко заявил, что «любит» Вижевитову

Сегодня, 16 июня, аппарат губернатора перераспределил обязанности между двумя вице-губернаторами, новым — Андреем Стороженко, и действующим — Татьяной Вижевитовой.

Стороженко поручили курировать министерства спорта и труда, а Вижевитовой — министерство экологии и природных ресурсов, а также государственно-правовое управление.

Между тем зампред, министр здравоохранения наметил пути дальнейшей работы. Он заявил, что самая сложная из порученных отраслей для него — здравоохранение.

Андрей Стороженко, вице-губернатор, министр здравоохранения Омской области:

— Только не надо говорить о том, что я буду отдавать приоритет именно здравоохранению. Мы не собираемся тянуть одеяло на себя. В приоритете вся социальная защита. И здесь логика в решении губернатора стопроцентная. Вы помните, раньше минтруд и минздрав были одним министерством?

Это было логично. Ставим запятую и пишем: спорт и молодежная политика. Мы тесно соприкасаемся в рамках работы по оздоровительным лагерям, по оздоровительным кампаниям, по спорту среди инвалидов и так далее (Цитата ИА «Новый Омск»).

Что касается отношений с вице-губернатором Татьяной Вижевитовой, ранее курировавшей социальный блок, то с ней у Стороженко нормальные отношения.

— У нас с Татьяной Анатольевной Вижевитовой всегда были хорошие, ровные отношения. Я думаю, такими и останутся, — добавил Стороженко.

Добавим, что Вижевитова вышла с больничного, на котором находилась с ноября прошлого года, совсем недавно.