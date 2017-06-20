Россия ввела временную норму об обязательной регистрации иностранцев
На учет будут ставить иностранцев, прибывающих в Казань, Москву,
На учет будут ставить иностранцев, прибывающих в Казань, Москву,
Российская Федерация ввела с 1 июня по 12 июля временную норму об обязательной регистрации иностранцев.
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.
«Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва,
«Эта норма будет действовать также при проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018», — заявляют украинские дипломаты.
«Таким образом, граждане Украины, планирующие поездки в Российскую Федерацию в указанный период 2017 года, и с 25 мая по 25 июля 2018 года — в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород,
Напомним, что в России пригрозили ввести «ответный» визовый режим с Украиной, если на аналогичный шаг пойдет Киев.