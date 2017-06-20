В Крыму проверят порядок начисления зарплат педагогам — Аксенов

Об этом он сообщил журналистам в Симферополе во вторник.

«Наталья Георгиевна (Гончарова — ред.) говорит, что 25 тысяч (рублей — ред.) — средняя зарплата, коллеги говорят: нет, мы столько не получаем. Я поручил проверить (ситуацию с начислением зарплаты — ред.), поскольку это все полномочия школ, учебных заведений (формирование зарплаты). Аналогичный вопрос нашему президенту был задан из Иркутской области — такая же ситуация», — отметил он.

Аксенов подчеркнул, что подобная ситуация с зарплатами наблюдается и в сфере здравоохранения. «Поэтому сейчас мы методические рекомендации отправим во все учреждения и здравоохранения с целью приведения этого всего (сложившегося положения дел в начислении заработной платы — ред.) в соответствие (с действующим законодательством — ред.): насколько справедлива (зарплата — ред.), как начисляются стимулирующие и так далее. Здесь никто не должен быть ущемлен, образование и здравоохранение — это те отрасли, которые у нас в приоритете находятся», — заверил глава Республики.