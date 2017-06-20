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18:17 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму проверят порядок начисления зарплат педагогам — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру образования, науки и молодежи РК Наталье Гончаровой проверить порядок начисления заработной платы педагогам в образовательных учреждениях Республики.

Об этом он сообщил журналистам в Симферополе во вторник.

«Наталья Георгиевна (Гончарова — ред.) говорит, что 25 тысяч (рублей — ред.) — средняя зарплата, коллеги говорят: нет, мы столько не получаем. Я поручил проверить (ситуацию с начислением зарплаты — ред.), поскольку это все полномочия школ, учебных заведений (формирование зарплаты). Аналогичный вопрос нашему президенту был задан из Иркутской области — такая же ситуация», — отметил он.

Аксенов подчеркнул, что подобная ситуация с зарплатами наблюдается и в сфере здравоохранения. «Поэтому сейчас мы методические рекомендации отправим во все учреждения и здравоохранения с целью приведения этого всего (сложившегося положения дел в начислении заработной платы — ред.) в соответствие (с действующим законодательством — ред.): насколько справедлива (зарплата — ред.), как начисляются стимулирующие и так далее. Здесь никто не должен быть ущемлен, образование и здравоохранение — это те отрасли, которые у нас в приоритете находятся», — заверил глава Республики.

Аксенов рассказал, что на следующей неделе глава Минобразования по результатам рабочих совещаний с администрациями образовательных учреждений доложит ему о ситуации.

«Зачастую перекос происходит за счет чего? За счет того, что большее количество людей принимают на работу, чем необходимо, особенно в школах, где некомплект детей — в сельских районах. Соответственно, фонд заработной платы распределяется на большее количество людей, и лишаются (педагоги — ред.) премиальной составляющей», — пояснил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что по итогам проверки 55 образовательных учреждений Минобразования представит доклад, в том числе о мерах для выравнивания ситуации.

«Не должно быть никаких перекосов, все должно соответствовать реалиям. Всем людям нужно жить, зарабатывать, и техническому персоналу в том числе. Интересует фактическое получение денег на руки, не бумажный отчет, а реальные деньги, которые человек может потратить на себя», — подчеркнул Аксенов.

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