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14:23 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев в молодости работал сторожем в алматинском банке

Чтобы поехать в Темиртау, Нурсултан Назарбаев работал сторожем в одном из банков Алматы.

«Родители Нурсултана Назарбаева познакомились на стройке в Турксибе и в 1934 году поженились. Их сын Нурсултан родился спустя шесть лет.

После окончания 10 классов в средней школе в селе Каскелен Алматинской области, будущий президент прочитал заметку в республиканской молодежной газете «Ленинская смена» о комсомольском наборе молодежи Казахстана на большую стройку Магнитки в Темиртау.

Чтобы поехать в Темиртау, Нурсултан Назарбаев работал сторожем в одном из банков Алматы.

На заработанные деньги он отправился из родного аула Шамалган в Темиртау", — говорится в архиве документов Карагандинского государственного технического университета.

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