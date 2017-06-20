Назарбаев в молодости работал сторожем в алматинском банке
Чтобы поехать в Темиртау, Нурсултан Назарбаев работал сторожем в одном из банков Алматы.
Чтобы поехать в Темиртау, Нурсултан Назарбаев работал сторожем в одном из банков Алматы.
«Родители Нурсултана Назарбаева познакомились на стройке в Турксибе и в 1934 году поженились. Их сын Нурсултан родился спустя шесть лет.
После окончания 10 классов в средней школе в селе Каскелен Алматинской области, будущий президент прочитал заметку в республиканской молодежной газете «Ленинская смена» о комсомольском наборе молодежи Казахстана на большую стройку Магнитки в Темиртау.
Чтобы поехать в Темиртау, Нурсултан Назарбаев работал сторожем в одном из банков Алматы.
На заработанные деньги он отправился из родного аула Шамалган в Темиртау", — говорится в архиве документов Карагандинского государственного технического университета.