НАПК вызывает Ляшко на допрос о возможном совмещении депутатства и управления компанией, — источник

НАПК ожидает Ляшко 21 июня в 10:00 или другое любое удобное для него время.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко для дачи пояснений о возможном совмещении депутатства с руководством компанией. Об этом передают «Українські новини» со ссылкой на источник в НАПК.

В ходе проверки электронной декларации Ляшко за 2015 год НАПК выявило признаки нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172−4 Кодекса об административных правонарушениях в части совмещения с другими видами деятельности.

Нарушение наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5,1 — 8,5 тыс. гривен) с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Согласно ст. 25 закона «О предотвращении коррупции», высшим государственным чиновникам запрещается входить в состав правления или наблюдательного совета прибыльной компании.

По информации издания, НАПК установило, что Ляшко нарушил данную норму и входит в состав правления юридического лица. При этом собеседник не уточнил название данной компании.

Как сообщалось, во время обысков у замглавы НАПК Радецкого изъяли оригинал адвокатского удостоверения.