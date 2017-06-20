Игорь Додон почтил память бывшего канцлера Гельмута Коля

Глава республики выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего немецкого канцлера, выдающейся личности и влиятельного представителя современной истории Германии.

От имени Республики Молдова и от себя лично передал самые искренние соболезнования семье и близким покойного, а также всем гражданам Федеративной Республики Германия, заявил Игорь Додон.