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14:01 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон почтил память бывшего канцлера Гельмута Коля

Президент страны сегодня совершил визит в Посольство Германии, где возложил цветы и сделал запись в книге соболезнований.

Источник: Actualitati.md

Глава республики выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего немецкого канцлера, выдающейся личности и влиятельного представителя современной истории Германии.

От имени Республики Молдова и от себя лично передал самые искренние соболезнования семье и близким покойного, а также всем гражданам Федеративной Республики Германия, заявил Игорь Додон.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Смерть настигла его в собственном дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

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