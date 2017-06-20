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15:20 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле считают неуместными «гонки» с Порошенко за встречу с Трампом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко пройдут в Вашингтоне во вторник. Комментируя предстоящую встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем Путина.

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — сказал Песков.

По его словам, комментировать возможные контакты между президентами США и Украины должны в Киеве.

«Это не наша забота», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что США пошлют Киеву «мощный сигнал» о необходимости соблюдения минских соглашений.

Комментарии
11
Валерий Олюнин
Песков ясно дал понять,что Россия готова к диалогу с США на равных, в отличии от раболепной позиции Украины в лице Порошенко
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Другой Мир
Россия - страна, президент которой сам планирует, куда ехать и с кем встречаться. Ну а то что Парашенко своим поведением напоминает Гюльчатай, из старого советского фильма, которая скакала от счастья, когда "хозяин назначил ее любимой женой" - это как говорится, по Сеньке и шапка...
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валерий малютин
дорогой наш, заднепровский "брат".......лицо, после конгресса, будет делать, безрукий трамп......не зависимо от реверанса желтобланкитных рабов........ибо мнение рабов (исходя из англосакской концепции исключительности англосаксов), как принято издревле в СшА,.....вообще принято не будет.......:-)))))
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