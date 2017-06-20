В Кремле считают неуместными «гонки» с Порошенко за встречу с Трампом

Переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко пройдут в Вашингтоне во вторник. Комментируя предстоящую встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем Путина.

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — сказал Песков.

По его словам, комментировать возможные контакты между президентами США и Украины должны в Киеве.

«Это не наша забота», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что США пошлют Киеву «мощный сигнал» о необходимости соблюдения минских соглашений.