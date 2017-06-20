В Кремле считают неуместными «гонки» с Порошенко за встречу с Трампом
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва не собирается устраивать гонки с Киевом в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил
Переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко пройдут в Вашингтоне во вторник. Комментируя предстоящую встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем Путина.
«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать
По его словам, комментировать возможные контакты между президентами США и Украины должны в Киеве.
«Это не наша забота», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также выразил надежду, что США пошлют Киеву «мощный сигнал» о необходимости соблюдения минских соглашений.