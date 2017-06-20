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14:22 (мск), источник: Новости Перми

В Пермь с рабочим визитом приедет Министр транспорта РФ

21 июня 2017 года в Пермский край приедут Министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Во время визита запланировано проведение Коллегии Федерального дорожного агентства, подписание концессионного соглашения между Пермским краем и банком ВТБ, совещание о ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Приволжском федеральном округе под председательством министра транспорта РФ Соколова.

Добавим, что Максим Соколов — уже четвертый федеральный министр, который посетит Пермский край в июне. Ранее уже приезжали глава минпромторга РФ Денис Мантуров министр связи Николай Никифоров и куратор «Открытого правительства» Михаил Абызов.

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