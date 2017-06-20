В Пермь с рабочим визитом приедет Министр транспорта РФ

Во время визита запланировано проведение Коллегии Федерального дорожного агентства, подписание концессионного соглашения между Пермским краем и банком ВТБ, совещание о ходе реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в Приволжском федеральном округе под председательством министра транспорта РФ Соколова.



Добавим, что Максим Соколов — уже четвертый федеральный министр, который посетит Пермский край в июне. Ранее уже приезжали глава минпромторга РФ Денис Мантуров министр связи Николай Никифоров и куратор «Открытого правительства» Михаил Абызов.