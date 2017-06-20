Президент Татарстана предложил продолжить идею блюда «матчапури» на ЧМ-2018

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана заинтересовался блюдом, специально приготовленным грузинским кафе к играм Кубка конфедераций. Рустам Минниханов узнал о нем из СМИ и высказал пожелание, чтобы и другие кафе и рестораны поддержали креативную идею и продолжили ее реализацию во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

Как рассказала директор сети грузинских кафе Анастасия Лимарева, у гостей Казани новое блюдо «матчапури» пользуется большой популярностью, но его будут готовить только в период проведения Кубка конфедераций.