Президент Татарстана предложил продолжить идею блюда «матчапури» на ЧМ-2018
Сеть грузинских кафе специально к играм Кубка конфедераций в Казани приготовила новое блюдо — «матчапури».
Сеть грузинских кафе специально к играм Кубка конфедераций в Казани приготовила новое блюдо — «матчапури».
(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана заинтересовался блюдом, специально приготовленным грузинским кафе к играм Кубка конфедераций. Рустам Минниханов узнал о нем из СМИ и высказал пожелание, чтобы и другие кафе и рестораны поддержали креативную идею и продолжили ее реализацию во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабмине РТ.
Как рассказала директор сети грузинских кафе Анастасия Лимарева, у гостей Казани новое блюдо «матчапури» пользуется большой популярностью, но его будут готовить только в период проведения Кубка конфедераций.
«Приятна заинтересованность в блюде, которое мы специально разработали для Кубка конфедераций. Эта идея понравилась не только нашему городу, но и на федеральном уровне, — сообщила она. — Когда речь зашла о Кубке конфедераций, мы подумали об идее готовки любимых блюд знаменитых футболистов. Но в итоге решили видоизменить хачапури