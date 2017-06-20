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14:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана предложил продолжить идею блюда «матчапури» на ЧМ-2018

Сеть грузинских кафе специально к играм Кубка конфедераций в Казани приготовила новое блюдо — «матчапури».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана заинтересовался блюдом, специально приготовленным грузинским кафе к играм Кубка конфедераций. Рустам Минниханов узнал о нем из СМИ и высказал пожелание, чтобы и другие кафе и рестораны поддержали креативную идею и продолжили ее реализацию во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом стало известно сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

Как рассказала директор сети грузинских кафе Анастасия Лимарева, у гостей Казани новое блюдо «матчапури» пользуется большой популярностью, но его будут готовить только в период проведения Кубка конфедераций.

«Приятна заинтересованность в блюде, которое мы специально разработали для Кубка конфедераций. Эта идея понравилась не только нашему городу, но и на федеральном уровне, — сообщила она. — Когда речь зашла о Кубке конфедераций, мы подумали об идее готовки любимых блюд знаменитых футболистов. Но в итоге решили видоизменить хачапури по-аджарски. В него вместо одного куриного яйца добавили 11 перепелиных яиц, что символизирует футбольную команду. Хотели придумать “футбольное” название, но с грузинским акцентом, поэтому “матчапури” — “матч” и “хлеб”. Фактически получилось — “хлеба и зрелищ”. Сегодня мы его доработали и сделали в виде футбольного поля, расставили игроков по схеме “4−4−2”».

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