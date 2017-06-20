Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Белорусский принц: почему Лукашенко не может оставить сына дома
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
20Скончался актер Алексей Баталов
14:14 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов о гастарбайтерах: мы будем практиковать опыт Рамзана Кадырова

Глава Калининградской области признал, что проблема с большим количеством приезжих рабочих на объектах, строящихся в регионе к ЧМ-2018, действительно есть.

Глава Калининградской области Антон Алиханов признал, что проблема с большим количеством приезжих рабочих на объектах, строящихся в регионе к ЧМ-2018, действительно есть и её планируют решать по опыту Чечни. Такое заявление врио губернатора сделал во вторник, 20 июня, после заседания регионального правительства.

«Мне в этом смысле импонирует опыт Чечни и Рамзана Кадырова. Думаю, что мы его будем применять. Это когда ты не можешь платить представителю какой-то среднеазиатской республики меньше, чем ты платишь чеченцу. Мне кажется, это будет хорошая практика. Сейчас мы быстренько изучим это», — объяснил Алиханов.

На вопрос журналиста о том, почему на строительстве стадиона на Октябрьском острове или ремонте фасадов задействованы в основном гастарбайтеры и не свидетельствует ли это об увеличении квот, Алиханов ответил: «Согласен с тем, что это проблема. Я так понимаю, что квот мы не увеличиваем — мы их, наоборот, даже по некоторым странам потихонечку ужимаем. Необходимо в этом смысле наводить порядок. Думаю, что мы будем это делать».

Глава региона отметил, что кадровые изменения, которые происходят сейчас в рядах чиновников различных рангов, могут поспособствовать выработке новой политики и в вопросе гастарбайтеров.

Ранее сообщалось, что власти региона в 2017 году намерены собрать с гастарбайтеров 270 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Алиханов: В Калининградскую область перебираются "люди с головой"
Германия временно восстановила контроль на границе с Польшей, образовались пробки
Алиханов: В Калининградскую область перебираются "люди с головой"
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы От Вирджинии Вульф до куртизанки Сатин и от Грейс Келли до провинциалки с пергидролем — диапазон ролей у отмечающей 50-летие Николь Кидман практически безграничен. В честь даты вспоминаем ее самые смелые образы на экране
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь