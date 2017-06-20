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19:56 (мск), источник: БЕЛТА

Всемирный банк выделит Беларуси кредит в $60 млн на развитие малого и среднего бизнеса

20 июня, Ивьевский район /Елена Стасюкевич — БЕЛТА/. Всемирный банк планирует выделить Беларуси $60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства.

Источник: БЕЛТА

Об этом сегодня сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким, который принял участие в церемонии открытия второго участка реконструкции автодороги М6, передает корреспондент БЕЛТА.

«За 4 последних года в рамках нашей страновой стратегии с Беларусью мы довели объем кредитных ресурсов, выделенных стране, с $375 млн до $973 млн в настоящий момент. После летнего периода в течение 2−3 месяцев планируем выделить еще $60 млн кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», — сказал Ян Чул Ким.

Что касается реконструкции автодороги М6, то это самый крупный в плане объема финансирования проект Всемирного банка в Беларуси, отметил он ($250 млн. — Прим. БЕЛТА). «Сейчас в Беларуси с участием Всемирного банка реализуется 9 крупных проектов в разных сферах. Кроме дорожного строительства финансируем проекты по энергоэффективности, строительству мусоросортировочного завода, в образовании и здравоохранении. Почти в каждом достигнута экономия денежных средств. Результаты очень впечатляющие», — подчеркнул Ян Чул Ким.

Относительно реконструкции автотрассы М6 глава представительства Всемирного банка выразил мнение, что этот транспортный коридор международного значения останется не просто коридором для быстрого передвижения и перевозки грузов, а создаст условия для привлечения сюда людей, инвесторов, чему способствует также появление в Беларуси возможности безвизового въезда на срок до 5 дней.

Во время второго этапа предстоит выполнить реконструкцию на 67-километровом участке трассы М6 Минск — Гродно — граница с Республикой Польша с 130,4 км по 197,7 км. Планово ведутся работы по первому этапу, во время которого одновременно реконструируются участки автодороги со стороны Минска и Щучина. Нормативный срок завершения реконструкции дороги в целом — 2019 год, однако завершить работы на всем протяжении магистрали планируют уже в 2018 году. Трасса длиной 272 км будет соответствовать европейским стандартам.

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