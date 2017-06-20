Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
5 болезней из песочницы
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
14:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловская избирательная комиссия презентовала протоколы с QR-кодом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. В Избирательной комиссии Свердловской области презентовали технологию QR-кода, которая будет применена на выборах 10 сентября.

Машиночитаемый QR-код должен ускорить передачу информации и сделать процедуру подведения итогов голосования максимально прозрачной и открытой, пишет Накануне.RU. Считать код с протокола при помощи программ на смартфонах смогут все присутствующие на участке лица — наблюдатели, кандидаты, их доверенные лица и представители СМИ.

QR-код будет применяться на заключительном этапе голосования, после подсчета голосов избирателей. Данные подсчета будут занесены в программный шаблон итогового протокола, и система проверит его на наличие ошибок. Затем протокол, поступивший в территориальную избирательную комиссию, будет отсканирован, а данные QR-кода автоматически поступят в систему ГАС «Выборы».

Специалисты отмечают, что нововведения позволят отказаться от ручного ввода данных со всеми сопутствующими возможностями опечаток здесь исключается.

При этом технология QR-кодов будет применена там, где нет комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напоминаем, о применении на избирательных участках Свердловской области протоколов с QR-кодом ранее сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

«Мы будем применять новую технологию — QR-коды. Поставлена задача использовать данную технологию на президентских выборах, но поскольку она (технология) для избирательного процесса новая, то Свердловская область стала пилотной площадкой, где она будет опробована. Каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить данные в специальную программу, сведения из которой будут внесены в итоговый протокол. Когда будет распечатан протокол избирательного участка с QR-кодом, то журналисты, наблюдатели смогут его сфотографировать», — отметил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уральский завод гражданской авиации отказался от выпуска вертолетов Airbus
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы От Вирджинии Вульф до куртизанки Сатин и от Грейс Келли до провинциалки с пергидролем — диапазон ролей у отмечающей 50-летие Николь Кидман практически безграничен. В честь даты вспоминаем ее самые смелые образы на экране
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь