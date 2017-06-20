Свердловская избирательная комиссия презентовала протоколы с QR-кодом

Машиночитаемый QR-код должен ускорить передачу информации и сделать процедуру подведения итогов голосования максимально прозрачной и открытой, пишет Накануне.RU. Считать код с протокола при помощи программ на смартфонах смогут все присутствующие на участке лица — наблюдатели, кандидаты, их доверенные лица и представители СМИ.

QR-код будет применяться на заключительном этапе голосования, после подсчета голосов избирателей. Данные подсчета будут занесены в программный шаблон итогового протокола, и система проверит его на наличие ошибок. Затем протокол, поступивший в территориальную избирательную комиссию, будет отсканирован, а данные QR-кода автоматически поступят в систему ГАС «Выборы».

Специалисты отмечают, что нововведения позволят отказаться от ручного ввода данных со всеми сопутствующими возможностями опечаток здесь исключается.

При этом технология QR-кодов будет применена там, где нет комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напоминаем, о применении на избирательных участках Свердловской области протоколов с QR-кодом ранее сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.