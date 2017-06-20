Свердловская избирательная комиссия презентовала протоколы с QR-кодом

Машиночитаемый QR-код должен ускорить передачу информации и сделать процедуру подведения итогов голосования максимально прозрачной и открытой, пишет Накануне.RU. Считать код с протокола при помощи программ на смартфонах смогут все присутствующие на участке лица — наблюдатели, кандидаты, их доверенные лица и представители СМИ.
QR-код будет применяться на заключительном этапе голосования, после подсчета голосов избирателей. Данные подсчета будут занесены в программный шаблон итогового протокола, и система проверит его на наличие ошибок. Затем протокол, поступивший в территориальную избирательную комиссию, будет отсканирован, а данные QR-кода автоматически поступят в систему ГАС «Выборы».
Специалисты отмечают, что нововведения позволят отказаться от ручного ввода данных со всеми сопутствующими возможностями опечаток здесь исключается.
При этом технология QR-кодов будет применена там, где нет комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Напоминаем, о применении на избирательных участках Свердловской области протоколов с QR-кодом ранее сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.
«Мы будем применять новую технологию — QR-коды. Поставлена задача использовать данную технологию на президентских выборах, но поскольку она (технология) для избирательного процесса новая, то Свердловская область стала пилотной площадкой, где она будет опробована. Каждая участковая избирательная комиссия при подведении итогов голосования будет вносить данные в специальную программу, сведения из которой будут внесены в итоговый протокол. Когда будет распечатан протокол избирательного участка с QR-кодом, то журналисты, наблюдатели смогут его сфотографировать», — отметил он.