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14:31 (мск), источник: 112.ua

В Раде создали депутатское объединение «За развитие рек Украины»

Председателем избрали представителя БПП Андрея Вадатурского.

Источник: 112.ua

В украинском парламенте создали депутатское объединение «За развитие рек Украины». Об этом сообщил спикер ВРУ Андрей Парубий перед закрытием утреннего пленарного заседания, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Согласно ст. 60 ЗУ о Регламенте ВРУ объявляю о создании в ВРУ VIII созыва межфракционного депутатского объединения “За развитие рек Украины”. Председателем этого объединения избран народный депутат Украины Вадатурский А. А.,» — сказал Парубий.

Как сообщалось ранее, в реке Тернопольской обл. массово погибла рыба по вине предпринимателя, который выбросил в воду хлорную известь.

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