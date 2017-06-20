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14:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин провел личный прием граждан

Казанцы обратились к градоначальнику с вопросами благоустройства дворовой территории, ремонта дорог, строительства школ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 20 июня, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин провел сегодня личный прием населения. Встреча с жителями состоялась в Исполкоме города. Горожане обратились к главе столицы Татарстана с вопросами, касающимися благоустройства территории дворов, ремонта дорог, строительства школ.

Так, житель Московского района Виталий Корнилов обратился к градоначальнику с просьбой о благоустройстве дворовой территории домов № 81, 83, 85 по ул. Блюхера. По словам казанца, для жителей это давняя, наболевшая проблема. В. Корнилов рассказал И. Метшину, что живет в своем доме с рождения. Недавно здесь прошел капитальный ремонт — местные жители очень благодарны городским властям и подрядчикам за проведенные работы. «Никаких нареканий к работам нет», — отметил В. Корнилов. Однако двор пока остается в неприглядном состоянии.

Мэр Казани сообщил, что территория вошла в программу капитального ремонта дворов на текущий год. Градоначальник отметил, что работы планируют закончить к сентябрю. В свою очередь глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов рассказал, что в рамках работ планируется устроить дополнительные тротуары через двор дома № 27 по ул. Серова, а также установить малые архитектурные формы.

С вопросом о строительстве нового моста через реку Нокса к Мэру Казани обратились председатель ТОС «Привольный-Вишневка» Марат Вагизов и председатель ТОС «Восточный» Дамир Имангулов. Паводок 2016 года привел к размыву основания моста и образованию провалов на проезжей части. В настоящее время процесс разрушения продолжается. Проблема актуальна из года в год, отметили посетители. Они также напомнили, что мост является единственной проезжей частью, которая соединяет поселки Привольный, Салмачи, Чернопенье, Восточный, Вишневка друг с другом и городом. На территории жилых массивов проживают более 10 тысяч человек. Ильсур Метшин поручил главе администрации Советского района Рустему Гафарову детально проработать этот вопрос. «Будем искать пути решения проблемы», — обратился Мэр Казани к жителям поселков.

Жительница Казани Татьяна Измайлова обратилась к И. Метшину с просьбой о ремонте поселковой дороги, ведущей к кладбищу в поселке Кадышево. По ее словам, небольшой участок в 200 метров находится в плохом состоянии. Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев сообщил, что в 2015 году было принято решение о проведении ремонта этой дороги по программе щебенения дорог сельских поселений. Однако этот участок находится в охранной зоне магистрального газопровода и этиленопровода, из-за чего ООО «Газпром трансгаз Казань» запретило проводить здесь ремонтные работы. В настоящее время разработано несколько вариантов решения проблемы, в частности, возведение защитных футляров либо строительство новой дороги. И. Метшин заверил жительницу, что проведет встречи с руководством организации для решения вопроса.

На приеме у Мэра Казани жители также подняли вопросы о строительстве новых школ.

Как отметили казанцы, существующие образовательные учреждения функционируют в две смены с превышением проектных мощностей. Градоначальник рассказал жителям, что в текущем году в столице Татарстана будут открыты 2 школы, построенные по федеральной целевой программе — в жилом комплексе «Седьмое небо» и по ул.2-я Азинская. И. Метшин отметил, что в городе действительно существует потребность в строительстве новых школ и заверил жителей, что решению данной проблемы уделяется особое внимание.

В приеме также приняли участие начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов.

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