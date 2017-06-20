Ильсур Метшин провел личный прием граждан

(Город Казань KZN.RU, 20 июня, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин провел сегодня личный прием населения. Встреча с жителями состоялась в Исполкоме города. Горожане обратились к главе столицы Татарстана с вопросами, касающимися благоустройства территории дворов, ремонта дорог, строительства школ.

Так, житель Московского района Виталий Корнилов обратился к градоначальнику с просьбой о благоустройстве дворовой территории домов № 81, 83, 85 по ул. Блюхера. По словам казанца, для жителей это давняя, наболевшая проблема. В. Корнилов рассказал И. Метшину, что живет в своем доме с рождения. Недавно здесь прошел капитальный ремонт — местные жители очень благодарны городским властям и подрядчикам за проведенные работы. «Никаких нареканий к работам нет», — отметил В. Корнилов. Однако двор пока остается в неприглядном состоянии.

Мэр Казани сообщил, что территория вошла в программу капитального ремонта дворов на текущий год. Градоначальник отметил, что работы планируют закончить к сентябрю. В свою очередь глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов рассказал, что в рамках работ планируется устроить дополнительные тротуары через двор дома № 27 по ул. Серова, а также установить малые архитектурные формы.

С вопросом о строительстве нового моста через реку Нокса к Мэру Казани обратились председатель ТОС «Привольный-Вишневка» Марат Вагизов и председатель ТОС «Восточный» Дамир Имангулов. Паводок 2016 года привел к размыву основания моста и образованию провалов на проезжей части. В настоящее время процесс разрушения продолжается. Проблема актуальна из года в год, отметили посетители. Они также напомнили, что мост является единственной проезжей частью, которая соединяет поселки Привольный, Салмачи, Чернопенье, Восточный, Вишневка друг с другом и городом. На территории жилых массивов проживают более 10 тысяч человек. Ильсур Метшин поручил главе администрации Советского района Рустему Гафарову детально проработать этот вопрос. «Будем искать пути решения проблемы», — обратился Мэр Казани к жителям поселков.