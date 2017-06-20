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15:17 (мск), источник: ТАСС

Максим Решетников открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта

Глава Прикамья дал старт форуму «Детский спорт», в котором участвует более 100 юных спортсменов из девяти регионов.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. И.о.губернатора Пермского края Максим Решетников в воскресенье открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт», который проходит в обновленном после ремонта Экстрим-парке в Перми.

Как уточнили в департаменте пресс-службы администрации главы региона, в спортивном форуме участвует около 100 юных спортсменов из Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан, которые занимаются, в том числе, самыми современными урбанистическими видами спорта. На площадках Экстрим-парка, кроме футбола, волейбола и баскетбола, школьники соревновались по BMX, kickscooter, скейтборду, паркуру и воркауту, прошли тестирование по нормативам ГТО.

«Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво, и понимаете, что он нужен для закалки характера. В спорте важно умение ставить и достигать цели. Чтобы, упав, вы могли подняться и идти дальше», — обратился Решетников к участникам.

По результатам фестиваля будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, которая выступит во Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в сентябре 2017 года.

Также в этот день глава региона участвовал в другом спортивном мероприятии — велопробеге, посвященном Дню медицинского работника. В департаменте уточнили, что приглашение Решетников получил несколько месяцев назад на встрече со студентами Пермского государственного медицинского университета имени Е. А. Вагнера. «В жизни как на велосипеде: пока быстро крутишь педали, ты устойчив и едешь. А когда остановился, то что-нибудь происходит. Не снижайте темпа, двигайтесь по жизни энергично и быстро», — сказал глава региона, давая старт пробегу, и сам проехал в составе колонны из 50 велосипедистов — лучших спортсменов ПГМУ, профсоюзных активистов вуза, старост курсов.
Справка:

Пермский край стал участником проекта «Детский спорт» в 2012 г. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн руб. федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2016 г. Прикамье вошло в число лидеров по динамике развития физической культуры и массового спорта в России.

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