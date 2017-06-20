Максим Решетников открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта
Глава Прикамья дал старт форуму «Детский спорт», в котором участвует более 100 юных спортсменов из девяти регионов.
Глава Прикамья дал старт форуму «Детский спорт», в котором участвует более 100 юных спортсменов из девяти регионов.
ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. И.о.губернатора Пермского края Максим Решетников в воскресенье открыл Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт», который проходит в обновленном после ремонта
Как уточнили в департаменте
«Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво, и понимаете, что он нужен для закалки характера. В спорте важно умение ставить и достигать цели. Чтобы, упав, вы могли подняться и идти дальше», — обратился Решетников к участникам.
По результатам фестиваля будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, которая выступит во Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в сентябре 2017 года.
Также в этот день глава региона участвовал в другом спортивном мероприятии — велопробеге, посвященном Дню медицинского работника. В департаменте уточнили, что приглашение Решетников получил несколько месяцев назад на встрече со студентами Пермского государственного медицинского университета имени Е. А. Вагнера. «В жизни как на велосипеде: пока быстро крутишь педали, ты устойчив и едешь. А когда остановился, то
Справка:
Пермский край стал участником проекта «Детский спорт» в 2012 г. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн руб. федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах, создана и развивается сеть муниципальных дворовых