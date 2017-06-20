Рогозин: «Армата» пойдет в серийное производство после 2019 года

«Надеюсь, руководство УВЗ подтвердит, что 2019 год это год, когда “Армата” поступит на военные полигоны, а потом — в серию», — сказал Рогозин во вторник на совещании на «Уралвагонзаводе».

Он выразил надежду, что «Армата» будет служить Вооруженным силам десятки лет, как Т-72.

Танк «Армата» впервые был представлен широкой публике на параде Победы в 2015 году. В нем реализована концепция размещения дистанционно управляемого оружия в необитаемой башне и четырехуровневая система защиты.

Она предусматривает бронированную капсулу для трех членов экипажа, необитаемую башню, АФАР-радар и активную защиту, которая перехватывает все виды известных противотанковых боеприпасов.

Средства радиоэлектронной борьбы и особые покрытия снижают видимость танка в тепловом и радиолокационном диапазонах, а 125-миллиметровая пушка стреляет управляемыми ракетами. В случае надобности орудие можно будет заменить на 152-миллиметровую пушку 2А83.

Справка «РГ»

Госпрограммой вооружений предусмотрено изготовление 2300 танков «Армата» до 2020 года. Опытная партия из 20 машин была собрана в 2015 году, сейчас началось серийное производство. Первыми новые танки получат две армии: в Подмосковье и Воронежской области.