Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Россиян предупредили по поводу денег из банкоматов
В роддоме Екатеринбурга 16 июня всех мальчиков назвали Иванами
Евросоюз обвинили в попытке запретить национальное блюдо Бельгии
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя в 2018 году
Путин рассказал о своем непростом решении
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
12Акции протеста 12 июня
15:36 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане полиция задержала заместителя главы Зеленодольского района

Полиция задержала заместителя главы Зеленодольского района, главу поселка городского типа Нижние Вязовые Фоата Шамсиева. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Шамсиев доставлен в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения. Сообщается, что чиновник задержан за операции с землей в поселке Нижние Вязовые. Однако точных сведений пока нет. Отмечается, что точных подробностей задержания не знает и глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

 — Пока ясности никакой нет. Как только будут известны подробности, мы сможем дать оценку этой информации, — сказал Тыгин.

Справка

Шамсиев Фоат Назмиевич родился в деревне Улля Высокогорского района ТАССР. Окончил Поволжскую Академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2013 года — заместитель главы Зеленодольского муниципального района. С 2014 года — глава муниципального образования «посёлок городского типа Нижние Вязовые».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Очевидец: на Жилплощадке чуть до смерти не забили сотрудника ГИБДД
Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за встречу с Трампом
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Проект создания завода по выпуску «Мерседесов» получил личное «благословение» президента Путина
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь