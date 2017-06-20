В Татарстане полиция задержала заместителя главы Зеленодольского района

В настоящее время Шамсиев доставлен в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения. Сообщается, что чиновник задержан за операции с землей в поселке Нижние Вязовые. Однако точных сведений пока нет. Отмечается, что точных подробностей задержания не знает и глава Зеленодольского района Александр Тыгин.

— Пока ясности никакой нет. Как только будут известны подробности, мы сможем дать оценку этой информации, — сказал Тыгин.

Справка

Шамсиев Фоат Назмиевич родился в деревне Улля Высокогорского района ТАССР. Окончил Поволжскую Академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2013 года — заместитель главы Зеленодольского муниципального района. С 2014 года — глава муниципального образования «посёлок городского типа Нижние Вязовые».