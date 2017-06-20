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15:12 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе утвердили места, где запрещено митинговать — закон

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Законодательное собрание Севастополя приняло закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в городе Севастополе». Документ поддержало большинство депутатов местного парламента.

Документ определяет порядок подачи уведомления о проведении митинга, правила проведения публичных мероприятий, перечень мест, в которых запрещается проведение акций и демонстраций.

Так, митинги запрещено проводить на территории вокзалов, аэропортов, портов, пристаней, рынках, торгово-развлекательных центров, образовательных и медицинских учреждениях и подобных местах.

«Совсем недавно состоялась коллегия прокуратуры, где был заместитель генерального прокурора, который указал на то, что в Севастополе должен быть обязательно принят такой закон», — подчеркнул вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

По его словам, в ходе круглого стола документ поддержали представители многих политических партий города.

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