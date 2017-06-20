В Севастополе утвердили места, где запрещено митинговать — закон

Документ определяет порядок подачи уведомления о проведении митинга, правила проведения публичных мероприятий, перечень мест, в которых запрещается проведение акций и демонстраций.

Так, митинги запрещено проводить на территории вокзалов, аэропортов, портов, пристаней, рынках, торгово-развлекательных центров, образовательных и медицинских учреждениях и подобных местах.

«Совсем недавно состоялась коллегия прокуратуры, где был заместитель генерального прокурора, который указал на то, что в Севастополе должен быть обязательно принят такой закон», — подчеркнул вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин.

По его словам, в ходе круглого стола документ поддержали представители многих политических партий города.