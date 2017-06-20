Министерство юстиции отклонило предложение Комрата
Законодательная инициатива Народного Собрания Гагаузии о сокращении условной единицы получила отрицательное заключение Министерства юстиции, передает Noi.md.
Законодательная инициатива Народного Собрания Гагаузии о сокращении условной единицы получила отрицательное заключение Министерства юстиции, передает Noi.md.
Проект, предложенный законодательными властями Комрата, предполагает возвращение к условной единице в размере 20 леев вместо 50 леев, которое действует в настоящее время. В ответ представители Министерства юстиции заявили, что увеличение штрафов является необходимой мерой, которая не может быть отменена.
«Увеличение условной единицы было сделано в контексте
Представители учреждения напомнили, что увеличение условной единицы было сделано и для того, чтобы ужесточить наказания для водителей, которые нарушают Правила дорожного движения. Это относится, в частности, к тем нарушениям, которые приводят к серьезным последствиям, например, вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что решение об увеличении условной единицы с 20 до 50 леев было принято парламентом в июле 2016 года.