Эксперты объясняют, кто «съедает» большую часть субсидий в сельском хозяйстве

Несмотря на это, необходимо улучшить механизм предоставления денег, утверждает директор программ IDIS «Viitorul» Виорел Киврига. Он предупреждает о проблемах, сохраняющихся в этой области.

По его словам, регламент реализации Закона о принципах субсидирования сельскохозяйственных производителей, хотя и был утвержден, не вступил в силу, поскольку еще не опубликован в Официальном мониторе. Большинство получателей субсидий (74%) являются членами трех профессиональных организаций в сельском хозяйстве. В 2016 году количество получателей составляло 4321 человек, больше, чем в 2015 году, и меньше, чем в 2014 и 2012 годах. Это свидетельствует о том, что Закон об организации и функционировании рынков сельскохозяйственной продукции и продуктов питания хорош только на бумаге, говорит эксперт.

Виорел Киврига также отметил, что количество отвергнутых досье растет. В 2016 году Агентство по платежам и интервенциям в сельском хозяйстве отвергло 224 досье. В региональном плане первенство по подаче заявок для получения субсидий держат районы Южного региона развития: Комратский, Кагульский и Кантемирский.

Для того, чтобы улучшить механизм субсидий, Виорел Киврига рекомендует проводить количественную и качественную оценку влияния субсидий на развитие агропродовольственного сектора и использовать более широкий круг показателей, которые выявят реальный эффект финансовой поддержки со стороны государства. Это такие показатели, как повышение производительности и объема производства, оборот, стоимость экспортируемых товаров, создание новых рабочих мест, повышение качества продукции.

В заключение он сказал, что для повышения производительности и конкурентоспособности в сельском хозяйстве оптимальным решением было бы предоставление прямых выплат, в зависимости от сельскохозяйственных культур, видов животных и птиц.