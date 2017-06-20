Вице-спикер омского Горсовета Мамонтов неожиданно подал в отставку

Только что стало известно о сенсационной отставке в Омском городском совете. Первый вице-спикер Василий Мамонтов принес заявление о сложении полномочий.

Просьбу должны рассмотреть завтра, 21 июня, на пленарном заседании ОГС. Уйти самостоятельно единоросс не может, так как он является должностным лицом, работавшим в Горсовете на освобожденной основе. Ради политической карьеры Мамонтов в свое время оставил должность главного врача в одной из больниц города Омска.

Причина ухода вице-спикера пока не известна, но, не исключено, что поводом стали предстоящие выборы в Горсовет. Также не исключено, что в результате начавшихся неофициальных политических консультаций Мамонтову обрисовали перспективы его политического будущего, не предполагающего высокую должность в Горсовете.

Спикер ОГС Галина Горст причины отставки своего подчиненного не называет, однако отмечает, что Мамонтов подал в отставку по собственной инициативе.

Галина Горст, председатель Омского городского совета:

— Только что он принес заявление. Причины отставки личные. Я не могу это комментировать — обратитесь за комментариями к Василию Васильевичу.

При этом Горст была явно расстроена сложившейся ситуацией. Напомним, что Мамонтов стал вице-спикером лишь с третьей попытки. При его избрании в марте 2012 года депутаты никак не хотели принимать решения, согласованного всеми ветвями власти, в итоге голосование проводилось несколько раз.

Срок полномочий Горсовета V созыва заканчивается уже в сентябре 2017 года. Новый состав станет известен после единого дня голосования 10 сентября, и, несмотря на то, что официально избирательная кампания еще не стартовала, ведущие политические партии уже начали отбор кандидатов. При этом представители «Единой России» должны определиться со своим списком до конца текущей недели.