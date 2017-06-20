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15:35 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов пообещал контролировать качество топлива на АЗС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Министерство топлива и энергетики Крыма организует контроль за качеством топлива на АЗС полуострова, заявил журналистам глава Республики Сергей Аксенов.

«Контроль (качества топлива на АЗС) будет проводиться в обязательном порядке, коллеги (из министерства топлива и энергетики Крыма — ред.) завтра доложат», — сказал Аксенов.

Он добавил, что разрабатываемая инвестиционная программа ГУП «Черноморнефтегаз» должна оптимизировать расходы предприятия с целью закупки необходимого оборудования, в том числе для создания лаборатории тестирования качества топлива на нефтебазе в Феодосии. Ближайшая к Крыму современная лаборатория для проверки качества топлива находится в Краснодарском крае.

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