Нардепов Розенблата и Полякова хотят лишить неприкосновенности, в ГПУ направлено представление

В ГПУ направили документы о представлении на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент относительно законопроектов и осуществления других действий, связанных с добычей янтаря.

Как сообщал УНИАН ранее, детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Бориса Розенблата во время получения взятки в 200 тысяч долларов.

Следствие считает, что его коллега должен был помочь предпринимателю решить вопрос с получением лицензии на добычу янтаря, а также продвижение изменений в законодательство.