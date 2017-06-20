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15:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский оценил новые арт-объекты Сатки

Сегодня, 20 июня, губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил ряд объектов благоустройства Сатки в рамках форума «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, глава региона осмотрел арт-объект «Руина», созданный в рамках фестиваля «Моя Сатка». Авторы проекта — российские архитекторы и дизайнеры — Игорь Апарин и Дмитрий Барьюдин. «Руина» представляет собой место фантазийных археологических раскопок.

Масштабный проект расположился в центре города на месте снесенного ветхо-аварийного дома.

Борис Дубровский также оценил творения стрит-арт художников из Швейцарии, Италии и России, которые расписали пять фасадов жилых домов в Западном микрорайоне Сатки. Так, швейцарский дуэт Nevercrew (Кристиан Ребекки и Пабло Тони) воплотили в жизнь композицию на экологическую тему. Российские художники Petro и Slak разработали композицию, где в геометричных элементах присутствуют отголоски примечательного саткинского памятника — Серп и Молот. Итальянские художники Solo и Diamond разрисовали две стены многоквартирных домов, которые выходят на конечную остановку по улице Свободы.

«В Сатке мы видим успешный пример того, как развивается бизнес-среда, а вместе с ней меняется городское пространство. Важно, что здесь живут неравнодушные люди, которым хочется, чтобы мир вокруг менялся, — отметил Борис Дубровский. — Сейчас мы понимаем, что нужна современная городская среда, вопрос не только в том, чтобы появилось несколько бизнес-структур, которые создают новые рабочие места. Важно, чтобы город был городом для людей».

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