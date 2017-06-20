Борис Дубровский оценил новые арт-объекты Сатки

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, глава региона осмотрел арт-объект «Руина», созданный в рамках фестиваля «Моя Сатка». Авторы проекта — российские архитекторы и дизайнеры — Игорь Апарин и Дмитрий Барьюдин. «Руина» представляет собой место фантазийных археологических раскопок.

Масштабный проект расположился в центре города на месте снесенного ветхо-аварийного дома.

Борис Дубровский также оценил творения стрит-арт художников из Швейцарии, Италии и России, которые расписали пять фасадов жилых домов в Западном микрорайоне Сатки. Так, швейцарский дуэт Nevercrew (Кристиан Ребекки и Пабло Тони) воплотили в жизнь композицию на экологическую тему. Российские художники Petro и Slak разработали композицию, где в геометричных элементах присутствуют отголоски примечательного саткинского памятника — Серп и Молот. Итальянские художники Solo и Diamond разрисовали две стены многоквартирных домов, которые выходят на конечную остановку по улице Свободы.