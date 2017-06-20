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17:28 (мск), источник: Publika.md

Юрий Лянкэ представил доказательства консультаций с ВБ и МВФ в 2014 году

Правительство консультировалось со Всемирным банком и МВФ, прежде чем дать гарантии для покрытия ущерба в результате банковских махинаций.

Источник: Publika.md

Доказательства представил Юрий Лянкэ, который занимал пост премьера в 2014 году, когда Нацбанку дали девять миллиардов леев на обеспечение вкладов в ВancadeEconomii. По словам Лянкэ, если бы правительство не приняло такое решение, банковский коллапс был бы неизбежен.

Юрий Лянкэ представил отчет, разработанный оценочной миссией Всемирного банка и МВФ, которая побывала в Молдове в феврале 14-го года. В документе, по его словам, сделано три ключевых вывода.

«Так как речь шла о системном банке, государство не могло позволить, чтобы он обанкротился. Во-вторых, жизнеспособной альтернативы предоставлению гарантий не было. В-третьих, это решение помогло предотвратить заражение всей банковской системы», — сказал бывший премьер-министр Юрий Лянкэ.

По словам Лянкэ, если бы правительство не отреагировало вовремя, последовал бы экономический крах.

«Бездействие правительства автоматически привело бы к банкротству Вanca de Economii. Вклады потеряли бы более 500 тысяч физических лиц, а также компании. Банкротство банка создало бы панику, кризис. Последовал бы массовый отзыв вкладов не только со счетов Вanca de Economii, но и из других банков».

Также экс-премьер подчеркнул, за последние 30 лет такие решения принимали в 140 случаях банковских кризисов в США, Великобритании, Испании, Словении.

«Означает ли это, что во всех этих странах тоже приняли преступные решения?», — добавил бывший премьер-министр Юрий Лянкэ.

На днях Всемирный банк опубликовал сообщение, в котором отмечалось, что предоставление гарантий Нацбанку в ноябре 14 года не было следствием его рекомендаций.

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