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16:21 (мск), источник: Интерфакс

Глава думского комитета предложила создать в России алиментный фонд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила о необходимости создать в стране государственный алиментный фонд, чтобы дети в неполных семьях не оставались без должной материальной поддержки.

Источник: AP 2017

«Мы бы хотели, чтобы был создан государственный алиментный фонд. Если бы он был создан, тогда бы, наверное, государство быстрее разыскивало алиментщиков», — сказала Плетнева во вторник на заседании круглого стола, где обсуждаются вопросы совершенствования законодательства об алиментах.

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Она сообщила, что комитет уже подготовил предложения по формированию такого фонда и направил их в думский комитет по труду и социальным вопросам.

При этом глава комитета подвергла резкой критике инициативы об ограничении — до года — времени поиска уклоняющихся от выплаты алиментов на несовершеннолетних детей. Плетнева назвала подобные идеи «глупостью».

Согласно розданным на «круглом столе» материалам, в 2016 году на исполнении находились 1 млн. 608 тыс. исполнительных листов о взыскании алиментов. Эти данные приводятся со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

«Учитывая эффективность работы соответствующих структур за рубежом, следует рассмотреть вопрос создания государственного алиментного фонда, из которого выплачивались бы средства детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на период розыска плательщика алиментов», — говорится в документе, подготовленного к итогам дискуссии.

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