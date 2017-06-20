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16:50 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов о застройке в парке «Виштынецкий»: идут допросы и разбирательства

Правительство Калининградской области отреагировало на ситуацию планирующейся застройкой парка «Виштынецкий», предложив разобраться прокуратуре и правоохранительным органам. Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов сообщил во вторник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы отреагировали стандартным образом — мы с прокуратурой и правоохранительными органами отреагировали. Насколько я знаю, там идут и допросы, и разбирательства, и возможно даже будут процессуальные решения», — сообщил Алиханов, уточнив, что речь идет об аренде земель в природном парке.

При этом врио губернатора сообщил, что не готов комментировать ситуацию со строительством к частной турбазе линии электропередач, которую возводила Региональная энергетическая компания за 7,7 млн рублей.

«У РЭК же есть совет директоров и наблюдательный совет от правительства. Думаю, вам стоит задать вопрос тем людям, которые входили тогда в совет директоров и принимали решение. Если, конечно, они принимали решение. Сейчас, к сожалению, не готов комментировать», — сообщил Алиханов.

Напомним, ранее корреспонденты «Нового Калининграда.Ru» выяснили, что за счет Региональной энергетической компании в парке «Виштынецкий» была проведена модернизация электросетей, которые в конечном счете привели к двум частным турбазам. Эта модернизация обошлась РЭК в 8,7 млн рублей — около 1 млн стоил проект, еще 7,7 млн рублей — сами работы. При этом хозяину первой турбазы подключение к новым сетям не стоило ничего, второй турбазы — 550 рублей.

Отметим, на заседании правительства во вторник обсуждались перспективы развития туристического потенциала парка «Виштынецкий». Врио губернатора признал, что ранее программа развития парка была бесполезной, поскольку в ней не коррелировались инфраструктурные моменты, запросы инвесторов и вопрос с выделением участков под рекреационную деятельность. Алиханов поручил создать рабочую группу, которая рассматривала бы эти вопросы комплексно.

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