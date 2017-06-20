Продажу алкоголя в Самаре разрешат с 8:00 до 23:00

20 июня депутаты Самарской Губернской Думы в рамках заседания комитета по промышленности, предпринимательству и торговле обсудили изменения в закон о распитии алкоголя на территории региона, сообщает Samru.ru.

Избранники народа рассмотрели и одобрили инициативу разрешить продажу алкоголя с 8:00 до 23:00, как это предполагается федеральным законодательством.

— Наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции наносит урон бюджету Самарской области в виде недополученных акцизов. Данную тему затронул губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области, отметив также необходимость принятия всех возможных мер для легализации этого сегмента бизнеса. Сокращение легального оборота алкогольной продукции при наличии спроса потребителей на нее и невозможности приобретения этой продукции законным путем способствует развитию теневого рынка, — сказали разработчики законопроекта.

Также депутаты выступили за запрет розничной продажи алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, вход в которые находится со стороны подъездов.