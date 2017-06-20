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18:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Министерство культуры РФ обнаружило в Иркутской области «перегибы на местах»

В Государственной Думе обсудили проблемы государственно-частного партнёрства в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Экологическая экспертиза, на которой настаивают власти Иркутской области, не нужна при подготовке объектов культуры к реставрации. Об этом заместитель Министра культуры РФ Олег Рыжков заявил, отвечая на вопрос Ирины Кравец, гендиректора «Агентства развития памятников Иркутска», во время парламентских слушаний, прошедших в Госдуме во вторник, 20-го июня. Встреча с участием представителей реставрационного сообщества из регионов России была посвящена проблемам государственно-частного партнёрства в сфере сохранения объектов культурного наследия, сообщает корр. ИА IrkutskMedia (Москва).

В Иркутской области действует с 2015 года закон об экологической экспертизе. И все виды культурного наследия попали под этот закон, предметом которого оказалась документация по реконструкции и строительству зданий, являющихся объектами культурного наследия.

— Министерство культуры, куда мы писали официальный запрос, дало нам разъяснение, что экологическую экспертизу объекты культурного наследия проходить не обязаны, но, к сожалению, в Иркутске письмо из Минкульта не является нормативно-правовым актом. Получается следующее: для того, чтобы отреставрировать объект, нам нужно пройти государственную экологическую экспертизу, это год времени и затраты около миллиона рублей, — объяснила Ирина Кравец, генеральный директор «Агентства развития памятников Иркутска».

Олег Рыжков, заместитель Министра культуры РФ, отметил, что таких проблем нигде в России просто нет — ни в Москве, ни в Петербурге.

— Честно говоря, мы с такой ситуацией нигде не сталкиваемся, у вас какие-то перегибы на местах. Давайте проведём какую-то работу, с Минстроем переговорим. У вас какая-то уникальная ситуация. Я хорошо знаком с вашей работой, мы поддерживаем вас, вашу работу, хорошо знаем все ваши проекты. А что касается экологической экспертизы, это какое-то местное явление.

Ситуация с сохранением историко-культурного наследия в целом по стране остаётся тяжёлой. Она характеризуется высокой степенью государственного участия и нехваткой бюджетных денежных средств. В России зарегистрировано 160 тысяч объектов культурного наследия, из них федеральным являются 84 тысячи, а остальные — региональные и муниципальные. Если на сохранение федеральных памятников средства ещё кое-как находятся, то бюджеты регионов и малых городов испытывают острый недостаток бюджетных денег. Лишь 15% объектов по стране можно считать находящимися в удовлетворительном состоянии. Общий объём необходимых капиталовложений оценивается в 400−500 млрд. рублей.

Для решения существующей проблемы Государственная Дума РФ в лице Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и Комитета по культуре рекомендует Правительству РФ разработать комплекс мер, упрощающих передачу объектов культуры в управление и аренду частным предпринимателям. Площади зданий исторического значения могут стать частными музеями, гостиницами. Это позволит поставить объекты на самоокупаемость и «самоподдержку».

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