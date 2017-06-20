Министерство культуры РФ обнаружило в Иркутской области «перегибы на местах»
В Государственной Думе обсудили проблемы
В Государственной Думе обсудили проблемы
Экологическая экспертиза, на которой настаивают власти Иркутской области, не нужна при подготовке объектов культуры к реставрации. Об этом заместитель Министра культуры РФ Олег Рыжков заявил, отвечая на вопрос Ирины Кравец, гендиректора «Агентства развития памятников Иркутска», во время парламентских слушаний, прошедших в Госдуме во вторник, 20-го июня. Встреча с участием представителей реставрационного сообщества из регионов России была посвящена проблемам
В Иркутской области действует с 2015 года закон об экологической экспертизе. И все виды культурного наследия попали под этот закон, предметом которого оказалась документация по реконструкции и строительству зданий, являющихся объектами культурного наследия.
— Министерство культуры, куда мы писали официальный запрос, дало нам разъяснение, что экологическую экспертизу объекты культурного наследия проходить не обязаны, но, к сожалению, в Иркутске письмо из Минкульта не является
Олег Рыжков, заместитель Министра культуры РФ, отметил, что таких проблем нигде в России просто нет — ни в Москве, ни в Петербурге.
— Честно говоря, мы с такой ситуацией нигде не сталкиваемся, у вас
Ситуация с сохранением
Для решения существующей проблемы Государственная Дума РФ в лице Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и Комитета по культуре рекомендует Правительству РФ разработать комплекс мер, упрощающих передачу объектов культуры в управление и аренду частным предпринимателям. Площади зданий исторического значения могут стать частными музеями, гостиницами. Это позволит поставить объекты на самоокупаемость и «самоподдержку».