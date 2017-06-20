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16:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гордума Екатеринбурга не одобрила «войну с балконами»

Чтобы не разозлить горожан.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты гордумы Екатеринбурга развели руками в ответ на предложение администрации Екатеринбурга «приводить в соответствие» фасады домов в центре города за счёт горожан. Хотя, по мнению многих народных избранников, эта инициатива отдаёт «фантазёрством».

Постановление № 739 главы администрации Екатеринбурга, принятое 5 мая 2017 года, утверждает перечень зданий у Центрального стадиона и на гостевом маршруте футбольного ЧМ-2018, чьи фасады должны быть унифицированы в срок до начала будущего лета.

В списке мэрии значится 2 065 объектов, внешний вид которых требуется исправить к мундиалю. Основные претензии касаются кондиционеров, самовольно установленных на фасадах, нестандартно застеклённых балконов и неэстетичных вывесок магазинов, размещенных на первых этажах.

Как сообщил 20 июня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, больше всего вопросов у муниципалитета к алкомаркетам, чьи вывески и входные группы «выбиваются» из архитектурного облика здания.

«Кондиционеров на центральном фасаде не должно быть!» — заявил Фогель, напомнив про опасность самовольно установленных конструкций. А вице-мэр по строительству Алексей Белышев прямым текстом призвал объявить таким фасадам «гражданскую войну».

Впрочем, в городском бюджете денег на эту «войну» не предусмотрено. По мнению чиновников, снимать остекление с балконов и устанавливать новое, а также производить демонтаж кондиционеров собственники и арендаторы помещений должны за свой счёт.

Депутатский корпус неоднозначно воспринял эту инициативу. Олег Хабибуллин высказал сомнение, что у муниципалитета есть право приводить в порядок «несистематизированные» вывески магазинов. «Ни в коем случае нельзя увязывать эту инициативу с чемпионатом мира! — считает он. — Это вызовет у горожан огромный негатив к чемпионату».

При этом ссылки на европейский опыт депутаты сочли несерьёзными. «В Европе другие деньги и другие люди, и там паспортизация фасадов шла десятилетиями, — считает депутат Алексей Бородин. — Это огромная работа, рассчитанная на десятилетия, а мы будоражим общественность сроками до 30 мая следующего года. А как объяснить бабушке-пенсионерке, что она должна переделывать балкон за свой счёт?».

По мнению Бородина, область и муниципалитет должны в этом вопросе взять часть финансирования на себя. Тем более, что у мэрии нет инструментов для реализации своей же идеи. К примеру¸ налагать штрафы на нарушителей муниципалитет не имеет права. А служба квартальных, которая должна следить за состоянием фасадов, работает плохо, посетовал депутат Александр Смолин.

В итоге парламентарии приняли соломоново решение: нарабатывать прецедентную практику по каждому конкретному случаю, а постановление мэрии дипломатично «приняли к сведению».

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